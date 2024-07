Il Politecnico di Milano è la prima università italiana in Europa: la classifica completa

Il Politecnico di Milano è la prima università italiana in Europa, scalando nove posizioni e raggiungendo il 38° posto nella classifica complessiva del Qs World University Ranking Europe 2025. Questa edizione della classifica include 684 università di 43 paesi membri del Consiglio d’Europa, e vede l’Italia con ben 51 atenei classificati. Oltre al Politecnico di Milano, l’Italia è rappresentata tra le prime cento università europee dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che si piazza al 48° posto e conquista il secondo posto a livello nazionale. La Sapienza di Roma occupa il 66° posto, scendendo di un gradino rispetto all’anno precedente, mentre l’Università di Padova migliora le sue prestazioni salendo di due posizioni.

Chi c’è al vertice della classifica

Tra i progressi notevoli, l’Università del Salento si distingue per essere l’ateneo italiano con la maggiore crescita rispetto all’anno precedente, avanzando di 65 posizioni e raggiungendo il 419° posto. L’Università Cattolica del Sacro Cuore sale di 18 posizioni, entrando nella top 150 europea al 140° posto, e si posiziona al quinto posto in Europa per gli studenti di scambio in uscita, seguita dall’Università Ca’ Foscari di Venezia al sesto posto. La classifica vede al vertice il Politecnico di Zurigo, che ha guadagnato una posizione, seguito dall’Imperial College di Londra, salito di due posizioni.

L’Università di Oxford, invece, scende di due gradini, perdendo la sua posizione dominante. In totale, sette università del Regno Unito si collocano tra le prime dieci, insieme alla PSL Research University di Parigi e alla svizzera EPFL, la Scuola Politecnica Federale di Losanna. In generale, l’Italia conta 24 atenei in miglioramento, 2 stabili e 25 in calo, dimostrando una forte presenza e competitività a livello europeo.

Sostenibilità e reputazione tra i datori di lavoro

Il Politecnico di Milano è anche tra le prime 20 università europee per la sua reputazione tra i datori di lavoro, posizionandosi al 18° posto per «Employer Reputation» e conquista anche miglior risultato a livello nazionale per percentuale di studenti internazionali. Sul fronte della sostenibilità, invece, l’università di Bologna entra nella top 50, raggiungendo la 49esima posizione grazie al suo impegno nell’insegnamento, nella ricerca e nell’implementazione di pratiche sostenibili. L’altro ateneo italiano che risulta tra le prime 50 in questo ambito è l’Università di Padova. Mentre, altre sette università entrano nella top 100.

