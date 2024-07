La truffa della falsa promo Cartafreccia Platino di Trenitalia a 1,95€

Trenitalia non ha nulla a che vedere con l’iniziativa, rivolta agli utenti in maniera del tutto ingannevole

Un prezzo troppo basso per essere vero quello a cui Trenitalia starebbe offrendo la propria Cartafreccia Platino Infinito. E infatti, la promozione vera non è. Quella che circola in queste ore sui social è un truffa. Fortunatamente ci sono modi di riconoscerla ed evitarla. Vediamo quali.

Per chi ha fretta:

Circola post sui social secondo cui Trenitalia starebbe offrendo la propria Cartafreccia Platino Infinito a 1,95 euro come premio per chi compila un quiz.

La promozione è in realtà una truffa.

Il link del quiz non fa parte del dominio di Trenitalia.

Il sito dove questo si svolge è costruito male.

Trenitalia ha annunciato che con la presunta promozione non ha nulla a che vedere e che si tratta di una truffa.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui, qui e qui). Nella descrizione si legge:

TRENITALIA distribuisce la Platino Card ai residenti in Italia per soli 1,95 € Con questa carta potrai viaggiare gratuitamente sui treni della compagnia per un anno intero Attenzione, disponibilità limitata!! Clicca sul link, rispondi a qualche domanda e ottieni la tua Platino Card https://cutt.ly/trenital1

Le pagine hanno nomi che possono facilmente trarre in inganno: Biglietti del treno IT, Biglietti ferroviari scontati, Biglietti del treno economici IT, Trenitalia Platino Infinito. Le immagini usate mostrano dei Frecciarossa 1000 in alcune grandi stazioni italiane.

Il sondaggio

Ciascuno dei post contiene un link che in seguito alla compilazione di un quiz dovrebbe portare l’utente a vincere un premio: una Carta Freccia Platino Infinito, un vero prodotto di Trenitalia. Tuttavia, come spesso accade nelle truffe online, anche in questo caso osservando il link si può constatare che la presunta promozione non ha nulla a che vedere con l’operatore ferroviario italiano. Il dominio di Trenitalia è «trenitalia.com», mentre il link del sondaggio è il seguente:

https://fashionfa.info/12-things-you-need-to-know-about-riding-trenitalia/ utm_campaign=fn2vT0ROaD&utm_medium=%7B%7Bcampaign.name%7D%7D&utm_content=%7B%7Badset.name%7D%7D&utm_term=%7B%7Bad.name%7D%7D&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0hiJLw-BXNk5O9O8cBSpwaj0_JSSLIyUvYMd5FTVBpXYX0iLDEzsC5iHM_aem_wznbhcbjvHtD_2sbyeQwVw

Altro link con le stesse caratteristiche diffuso dai post è:

https://mianx.info/b211071500-dieci-nuovi-treni-diesel-in-arrivo-in-toscana-dalla-polonia.htm/?utm_campaign=7D6QOsdUAb&utm_medium=group&utm_content=placement&utm_term=keyword&fbclid=DELETE_ME&title=&img=&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0UDAmu_es9OI7GbAfbMpWt5cR4CrnjWRtHvYtM83qe_RXXBZvd9HOQvPs_aem_6HGWMtql3YHXoCYVnG1qtQ

Inoltre, nella pagina del sondaggio sono presenti dei finti commenti Facebook che non possono essere cliccati ma nemmeno sono screenshot. C’è un contatore dei Mi Piace, ma non si può aggiungere il proprio. Da notare che il momento in cui il presunto commento sarebbe stato lasciato non viene indicato da un orario bensì da un arco temporale del tipo «11 minuti fa». Solo che i minuti passano e l’indicazione non cambia. Anche tutti gli altri elementi del sito – come menù e tasto area riservata – non sono cliccabili.

Gli annunci sponsorizzati

Le pagine Biglietti del treno economici IT e BIglietti del treno IT sono state entrambe create il 9 luglio 2024 e non hanno seguito. Mentre questo articolo viene scritto, entrambe contano un Mi Piace; una delle due ha un follower, l’altra zero; e usano le stesse foto. Tutt’e due i post sono sponsorizzati, per quello di Biglietti del treno economici IT, il beneficiario e pagante dell’annuncio sarebbe una tal “Nadiya Shevchenko” (solitamente i truffatori utilizzano nomi inventati), mentre per Biglietti del treno IT è «Sconti sui biglietti aerei Italia».

Le foto rubate e modificate

Per giunta, immagini utilizzate in uno dei post della pagina Biglietti Ferroviari Scontati sono dei fotomontaggi. Una delle ragazze che mostra fieramente la propria Cartafreccia è Amanda Gutterman, imprenditrice ed autrice statunitense. Lo scatto originale è apparso in un articolo di Forbes sulla sua startup Slant, una piattaforma editoriale per dare spazio a scrittori e giornalisti. Nell’immagine usato nel post della pagina truffaldina si vede, in basso a destra, il watermark dell’app di modifica foto SnapEdit.

Un’altra delle foto usate, invece, risale almeno al 2021, come mostrato dal motore di ricerca inversa immagini TinEye. Nello scatto, la donna non mostra la Cartafreccia ma un altro documento.

Infine, in uno dei post di Trenitalia Platino Infinito sono state usate le immagini sbagliate, con le tessere delle ferrovie canadesi al posto di quelle italiane.

La smentita di Trenitalia

A confermare che si tratta di una truffa è arrivata la dichiarazione rilasciata da Trenitalia a Open. «Si tratta di offerte fake impropriamente attribuite all’azienda. Trenitalia si è già attivata presso le autorità competenti, a propria tutela e della clientela, e ha informato tempestivamente gli utenti attraverso i canali social. L’azienda sottolinea che le promozioni sono pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale Trenitalia.com, sull’App o sui profili social», ha reso noto l’operatore ferroviario.

Conclusioni

Sui social circolano annunci secondo cui Trenitalia starebbe svendendo la Cartafreccia Platino a un prezzo irrisorio. Si tratta però di una promozione falsa, una truffa.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: