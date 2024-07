Roma, terrore al centro commerciale per la rapina in gioielleria: sparatoria tra i clienti, in fuga i due banditi

Una rapina in pieno giorno ha scosso questa mattina il centro commerciale Roma Est, alla periferia della capitale. Attorno alle 10.30 due banditi a volto coperto sono entrati nel centro e si sono diretti verso una gioielleria per tentare di mettere a segno il loro colpo. Sono intervenute però le guardie giurate presenti sul posto e si è innescata una sparatoria. Momenti di terrore per i clienti e gli addetti presenti in gioielleria e nell’area circostante. Dalle prime informazioni trapelate sembra però nessuno sia rimasto ferito. I ladri si sono poi dati alla fuga. Non è chiaro al momento se siano riusciti a portare via gioielli o altro dal negozio. La polizia ora sul posto sta compiendo le verifiche del caso, mentre è in corso la ricerca dei responsabili.

