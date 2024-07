Mahmood e le vacanze a Orosei dalla famiglia: la coreografia di “Ra ta ta” con i suoi cuginetti diventa virale – Il video

Mare, pizza, sorrisi. Sono questi gli scatti del cantante Mahmood che ha scelto Orosei per trascorrere qualche giorno di relax con i suoi parenti più cari. Tra questi i suoi cuginetti, protagonisti in molte foto dell’artista postate su Instagram e in un video, dove si lancia il ballo dell’ultimo singolo “Ra ta ta”. Tanti i commenti entusiasti su Instagram: «Bentornato, parentela stupenda». E ancora: «Fantastici».

«Io sono mega sardo»

A Orosei Mahmood ha passato gran parte della sua infanzia. L’ha raccontata, l’anno scorso, a La Nuova Sardegna. «A livello tecnico io sono nato al Mangiagalli di Milano, ma quando mi dicono che sono sardo io ne sono felicissimo. Io sono mega sardo. Mia mamma è di Orosei e tra di noi parliamo in sardo, tutte le estati le passo in Sardegna da sempre. Diciamo che sono un sardo acquisito per origine», ha spiegato al quotidiano. Ricorda le estati passate tra «le case di zia Lucia e di zia Remedia» e la pizza sarda: «Mozzarella, pecorino, tanto aglio e olio. Diciamo che è un po’ pesante, ma è la mia preferita». “Ja ti la credias crasa”, per esempio è il titolo del documentario sulla sua vita realizzato per Amazon. Una frase, in sa limba, che racchiude molto dell’artista. «Me la sono ripetuta tante volte. È una frase che mi fa stare tranquillo, soprattutto in quei giorni in cui sono un po’ scoraggiato, perché magari qualcosa non arriva. Allora mi guardo indietro e penso al mio punto di partenza. È in quel momento che mi dico “ja te la credias crasa” (non te lo saresti mai aspettato, ndr). Mi serve – ha spiegato – per mantenere i piedi per terra».

