Il giallo dei 7 intossicati da latte di mandorla offerto da uno sconosciuto a Napoli, fermato un sospettato: l’ipotesi della rapina

Un 50enne di Napoli è sospettato di essere l’uomo misterioso che avrebbe offerto in giro bicchieri di latte di mandorla che hanno causato malori e svenimenti. L’uomo è stato portato in caserma e si trova sotto interrogatorio, secondo il Mattino. Sarebbero sette finora i casi emersi in centro a Napoli. Due in particolare i più recenti avvenuti lo scorso mercoledì pomeriggio, quando uno sconosciuto con bicchieri pieni di latte di mandorla è entrato in un negozio per offrirli al titolare e ai suoi dipendenti. «Questi ve li offre il proprietario del bar di fronte…» diceva l’uomo alle vittime.

Davanti all’offerta, due persone hanno bevuto il contenuti di quei bicchieri e dopo qualche ora sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini. In tutti i casi emersi finora i sintomi erano sempre gli stessi: nausea, mal di testa e sonnolenza. La stessa scena si sarebbe ripetuta il giorno dopo alle casse di un supermercato, dove le cassiere hanno ringraziato l’uomo e accettato di bere dai bicchieri offerti.

Sentite le sette persone colpite dai malori, i carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del supermercato per individuare l’uomo dei bicchieri. Il suo volto era stato anche diffuso sui social mettendo in guardia chi potesse incrociarlo. Il sospetto degli inquirenti è che l’uomo offrisse le bevande con l’obiettivo di rapinarle.

Leggi anche: