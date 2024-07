Il caso dei powerbank sequestrati al concerto di Taylor Swift, i fan nel panico: «Come faccio a chiamare a casa?»

La star americana si esibirà il 13 e 14 luglio allo stadio San Siro, dove sono attesi circa 130 mila fan. Parte il passaparola sui social per provare ad aggirare i controlli di sicurezza e non dover rinunciare alla carica aggiuntiva dello smartphone

È quasi finito il conto alla rovescia per i due concerti in Italia di Taylor Swift, impegnata allo stadio San Siro di Milano il 13 e 14 luglio. Verso metà pomeriggio, gli organizzatori hanno aperto finalmente i cancelli, dando il via all’invasione dei fan nel parterre e nelle tribune dello stadio. Una corsa documentata da centinaia di tweet e messaggi social, in cui sembra emergere soprattutto una preoccupazione tra i fan: il sequestro dei powerbank durante i controlli di sicurezza. «Raga, vi buttano i powerbank. A noi non li hanno fatto entrare di nessun tipo, neanche piccoli», avverte un’utente su X.

Il problema dei powerbank

Altri fan rivelano la presenza di controlli ancora più severi: «Non nascondete powerbank nei panini. Ad alcuni li fanno aprire», scrive un’altra. Tra la rabbia degli Swifties, che non comprendono il motivo per cui dovrebbe essere vietato portare powerbank a un concerto, c’è chi inizia ad andare nel panico: «Se io viaggio 16 ore e mi aspettano altre 16 ore al ritorno come faccio? Chiamate voi i miei genitori e dite che forse è tutto ok?», si sfoga un’utente su X. E c’è invece chi suggerisce soluzioni alternative e creative per aggirare i controlli. Qualcuno infatti ha pensato di nascondere il powerbank nei pantaloni, nella speranza di non essere perquisito.

Lo show-evento

Le due date di Taylor Swift a San Siro sono le uniche in Italia per quest’anno e segnano il ritorno della celebre cantante americana nel Paese a 13 anni di distanza dall’ultima volta. Da qualche anno a questa parte, la popolarità di Taylor Swift è cresciuta a dismisura. Ovunque si esibisca, l’intera filiera dell’hospitality – ma non solo quella – registra una vera e propria impennata del giro di affari. Un impatto sull’economia che gli esperti hanno già ribattezzato Swiftonomics.

In copertina: Fan di Taylor Swift aspettano l’apertura dei cancelli fuori dallo stadio San Siro di Milano, 13 luglio 2024 (ANSA/Mourad Balti Touati)

