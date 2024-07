Francia, in arresto l’uomo sospettato di aver ucciso una bambina di 6 anni

L’uomo sospettato di aver ucciso una bambina di sei anni in Francia è stato arrestato. La bambina era la figlia della sua compagna. L’uomo è stato catturato in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l’If (Seine-Maritime) la notte scorsa. Si trova attualmente in custodia di polizia, precisa la gendarmeria. «I gendarmi hanno trovato e arrestato intorno alle 6 del mattino il principale sospettato», compagno della madre della bambina, «vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina, in un bosco a Saint-Martin-de-l’If», ha fatto sapere. Célya, 6 anni, «è scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l’If», una ventina di km a nord-ovest di Rouen poco prima delle 18 di venerdì, secondo il comunicato stampa delle autorità. «È probabile che sia stata rapita dal compagno della madre», un uomo di 42 anni, continuano i gendarmi.

