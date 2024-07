Monza, occupano una casa di un disabile e la trasformano in un centro di spaccio: arrestati per estorsione e minacce

Arrestate quattro persone dalla Polizia di Stato, a Monza, con l’accusa di estorsione e minacce. Qualche mese fa, i malviventi – tutti cittadini stranieri – sono riusciti a entrare nell’abitazione di un giovane disabile. Hanno occupato la casa con l’intento di trasformarla in un centro di spaccio. Contemporaneamente, approfittando della sua fragilità, hanno reso il ragazzo dipendente dalle droghe. Il giovane, anche con l’uso della forza, era costretto a consegnare il denaro della sua pensione di invalidità. Lo scorso 10 luglio, tuttavia, la vittima è riuscita a chiedere aiuto al 112. Le forze dell’ordine hanno preparato un blitz. Quando hanno fatto irruzione in casa, uno dei quattro criminali ha tentato la fuga, scagliandosi contro gli agenti. Un alto ha cercato di liberarsi degli involucri contenenti le sostanze stupefacenti. Nell’abitazione occupata è stato ritrovato il materiale necessario a dosare e confezionare la droga. I quattro arrestati – tre uomini e una donna – hanno nel loro portfolio criminale diversi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro la persona.

