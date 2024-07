Nicole Berlusconi rischia il processo per diffamazione, il caso della nipote del Cav sulle false accuse di maltrattamenti sugli animali

La figlia di Paolo Berlusconi, da sempre in prima linea per la difesa degli animali, si era scagliata contro un centro ippico bergamasco, ma le sue accuse si erano rivelate prive di fondamento

La procura di Bergamo ha chiesto il rinvio a giudizio per Nicole Berlusconi, nipote dell’ex premier e fondatore di Forza Italia. Ne dà notizia Il Giorno. Il procedimento è quello relativo alle accuse di maltrattamento di animali che la donna, nell’aprile del 2023, ha rivolto al centro ippico di Mapello, risultate poi infondate. Nel luglio 2023, pochi mesi dopo la denuncia presentata dalla nipote dell’ex premier, il giudice per le indagini preliminari aveva archiviato il caso e giudicato le accuse prive di rilevanza penale. Il centro ippico bergamasco ha lamentato però di aver subìto un danno di immagine. Così quelle accuse rischiano ora di ritorcersi contro la stessa Nicole Berlusconi, figlia di Paolo, fratello dell’ex premier. L’udienza preliminare è fissata per il 28 gennaio 2025.

L’indagine

Secondo quanto scrive Il Giorno, Nicole Berlusconi avrebbe effettuato riprese video e scattato fotografie all’interno del centro ippico. La presidente ha accusato la nipote dell’ex premier di calunnia, perché la «accusava falsamente del delitto di maltrattamento di animali». E di diffamazione per i post sui social e su un sito con cui «offendeva l’onore e la reputazione» di chi presiedeva il centro ippico. Dopo l’episodio, che aveva creato anche un’ondata di odio sui social contro i gestori del centro, la procura ha aperto un’indagine da cui non è emerso nulla di penalmente rilevante e che è stata perciò archiviata in breve tempo.

Chi è Nicole Berlusconi

35 anni, quartogenita del fratello del Cavaliere, Nicole Berlusconi è impegnata da sempre per la difesa degli animali. La nipote dell’ex premier è infatti fondatrice e presidente della onlus Islander, dal nome della prima cavalla che ha iniziato a montare quando ancora era una bambina. Sui social condivide molte foto in cui appare immersa nella natura, spesso proprio in compagnia dei suoi amati animali.

In copertina: Nicole Berlusconi alla 116esima edizione di Fieracavalli, nel 2014, a Verona (ANSA)

