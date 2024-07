Germania, almeno 3 morti e 2 feriti in una sparatoria nel Baden-Wurttenberg

In un primo momento, la Bild aveva scritto che a Lautlingen, nel Baden-Württemberg, fosse in corso un attacco contro la popolazione. Con il passare dei minuti, tuttavia, si è definito un quadro diverso della sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 14 luglio. Nei pressi della piscina “Badkap”, in una zona residenziale di Lautlingen, un uomo in possesso di diverse armi da fuoco avrebbe sparato contro i suoi famigliari. Dopodiché, si sarebbe tolto la vita. Il bilancio provvisorio delle vittime è di tre morti – tra cui l’assalitore – e due feriti gravi. Sulla zona sono accorsi elicotteri, diversi mezzi di soccorso e decine di uomini delle forze dell’ordine. Secondo la testata Südwestpresse, che riporta fonti della polizia locale, l’uomo avrebbe agito in questo modo dopo un litigio con i suoi parenti. Non ci sarebbe pericolo per la popolazione, alla quale solo nei primi minuti è stato chiesto di non allontanarsi dall’area ricreativa della piscina.

Foto di copertina: Ansa | Immagine di archivio di ambulanza tedesca

