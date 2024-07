Una 16enne in ospedale a Palermo: «Sono stata violentata». Fermato un 18enne, l’ipotesi della rissa per vendicare la violenza

Mentre la ragazza si è rivolta ai medici del Policlinico palermitano per denunciare la violenza, un gruppo di suoi amici avrebbe affrontato quelli del presunto violentatore. Il 18enne è stato interrogato dai carabinieri

Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata ai medici del Policlinico di Palermo. I medici specializzati in reati sessuali hanno contattato i carabinieri per la verifica del racconto della ragazza. I militari poi hanno rintracciato il ragazzo accusato della violenza e lo hanno interrogato. La 16enne ha spiegato di aver subito la violenza all’Addaura, sul lungomare palermitano.

La rissa dopo la violenza

Ai miliari ha raccontato di aver conosciuto il giovane poco più che maggiorenne nel locale South, sul lungomare Cristoforo Colombo. Secondo BlogSicilia, il 18enne avrebbe convinto la ragazza a uscire per andarsi poi ad appartare in una zona buia della scogliera verso la mezzanotte. E sarebbe stato lì che si è consumata la violenza. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, alla violenza sarebbe legata anche una rissa avvenuta poi al McDonald’s di via Rosario Nicoletti, dove si sono picchiati venti ragazzi. Ad affrontarsi sarebbero stati alcuni amici della 16enne contro quelli del 18enne accusato dello stupro.

