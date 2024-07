Ingrassa di 40 chili dopo 10 anni da sindaco, i suoi cittadini lo aiutano a dimagrire: la storia da Valdobbiadene di Luciano Fregonese

Da quando è diventato sindaco di Valdobbiadene ormai dieci anni fa, Luciano Fregonese ha messo su ben 40 chili. Alle ultime elezioni, i cittadini del comune nel Trevigiano di poco più di 9 mila anime gli hanno confermato la fiducia. A patto però, racconta il Corriere del Veneto, che tornasse almeno a quei 90 chili che segnava la bilancia del sindaco all’inizio del suo primo mandato. Perciò ogni giovedì alle 19.30, per il sindaco Fregonese e i suoi concittadini inizia una lunga camminata che vale un po’ come un Consiglio comunale itinerante.

Almeno una volta a settimana, il sindaco parte dalla piazza Marconi di Valdobbiadene accompagnato da amici e detrattori. L’iniziativa è partita un mese fa, anche se finora non pare abbia portato i frutti sperati. Fregonese per ora non avrebbe perso un chilo. Tutto era iniziato un po’ per gioco, con la prima uscita quasi in solitaria. Già dalla seconda però i partecipanti alla camminata col sindaco erano saliti a 45. Fino a toccare quota 152 lo scorso giovedì. All’ultimo appuntamento hanno risposto in poco più di 140, nonostante il caldo a scoraggiare i partecipanti.

Alla camminata con sudata annessa tra i filari del Prosecco la carovana è variegata, dai bambini di sei anni ai cittadini di circa 70 anni. Le donne sono in maggioranza. Ed è una di loro, armata di tablet per monitorare chilometri percorsi e altitudine, spiega perché seguono il sindaco in questa camminata: «Gli vogliamo bene». Fregonese racconta anche degli insulti collezionati negli anni, di cui però si cura poco: «Mi hanno dato del panzone tempo fa, scritto su un muro. Non mi sono offeso, dopo 20 anni da amministratore questo è il risultato».

Fare il sindaco di certo non gli ha fatto benissimo alla forma fisica. Ma secondo lui la salute regge: «Ho fatto gli esami, sto bene tutto sommato. Ho provato a far da solo, mangiare una sola volta al giorno, niente da fare. Peggio di notte, in sei ore di sonno mi hanno misurato 478 apnee».

