Copa America, l’Argentina vince contro la Colombia con una rete di Lautaro Martinez. I complimenti di Milei – Il video

Con una rete di Lautaro Martinez nei tempi supplementari l’Argentina vince la seconda Coppa America consecutiva dopo il Mondiale. A Miami l’Albiceleste ha battuto la Colombia in una finale cominciata con un’ora e mezza di ritardo per gli incidenti all’interno dello stadio. Causati dall’afflusso dei tifosi, di cui molti senza biglietto. La finale si è risolta grazie al gol del giocatore dell’Inter, entrato da pochi minuti. Leo Messi invece è dovuto uscire prima per un infortunio alla caviglia. La finale è stata l’ultima partita di Angel Di Maria, che ha chiuso così la sua carriera in nazionale dopo una standing ovation al momento della sostituzione. L’intervallo tra il primo e il secondo tempo è durato circa mezz’ora, a causa dello show di Shakira.

Il presidente dell’Argentina Javier Milei si è complimentato con la nazionale su X: «Forza Argentina, siamo ancora campioni».

Leggi anche: