Schiaffo al senatore Borghi: l’emendamento contro l’obbligo vaccinale della Lega è stato dichiarato inammissibile

La bocciatura in commissione Sanità. La modifica prevedeva la rimozione dell’obbligo in età pediatrica contro morbillo, rosolia, parotite e varicella, indicando solo la «raccomandazione»

È stato dichiarato inammissibile l’emendamento contro l’obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni sottoscritto dal leghista Claudio Borghi e proposto al decreto liste d’attesa al vaglio del Senato. Lo riferiscono ad Ansa i senatori presenti alla commissione Sanità, riunita sul provvedimento. Nell’emendamento si prevedeva la rimozione dell’obbligo erano per le vaccinazioni in età pediatrica contro morbillo, rosolia, parotite e varicella, indicando che non fossero più obbligatori, ma solo «raccomandati».

