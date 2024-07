Miss Merkel, la serie tv su Angela Merkel dove si «censura» (o meglio si adatta) il nome di Silvio Berlusconi – Il video

Chi ha iniziato a seguire la serie tv “Miss Merkel” dedicata ad Angela Merkel in onda su Raidue, non gli sarà sfuggita una scena dove l’ex cancelliera afferma, davanti a un curioso cavaliere «mi ricorda tanto un politico italiano». Nella serie, la cui lingua originale è in tedesco, Merkel, ormai in pensione, si dedica a risolvere crimini, come una moderna Jessica Fletcher. Nella traduzione italiana è normale che si adattino alcuni termini. Ma come emerge in rete il politico italiano nella produzione originale non è il «politico tedesco» bensì «Silvio Berlusconi». Già, in Germania, non si fanno problemi a nominarlo nella serie tv. In Italia si è preferito «censurarlo». Così su X in tanti si chiedono il perché della mossa. «Questo tipo di censura è degno dei regimi come la Russia o i paesi del terzo mondo. un paese allo sbando», commenta Vincenzo. Ma c’è chi difende la scelta nel doppiaggio. «Credo che sia perché in Italia è abbastanza scontato che “il Cavaliere” sia Berlusconi, senza bisogno di dirlo. In Germania no. Uno dei pochi casi in cui l’adattamento rende meglio della versione originale», commenta Elena.

Miss Merkel è una divertente serie che racconta di Angela Merkel pensionata e detective, in onda su Raidue. La serie originale è in tedesco, per cui qualche adattamento era necessario. In questo caso dobbiamo ammettere che si trattava di un termine un po' intraducibile. pic.twitter.com/bhYw2HOnI4

