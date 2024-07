Due feti morti trovati in un armadio a Reggio Calabria, indagata una 24enne per duplice infanticidio

Una 24enne di Reggio Calabria è indagata per duplice infanticidio, dopo il ritrovamento in un armadio di due neonati morti avvolti in un lenzuolo. I due gemelli erano stati ritrovati dalla madre dell’indagata. La donna aveva aperto il mobile, insospettita dal cattivo odore, e ha poi chiamato la polizia.

La 24enne ricoverata nei giorni scorsi

La 24enne avrebbe partorito in circostanze ancora da chiarire. Da alcuni giorni si trova ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Gom di Reggio Calabria, dopo che aveva accusato dei malori.

L’ipotesi del complice

Intanto, le salme dei due feti sono state sequestrate e nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia dal procuratore di turno. Il medico legale dovrà, innanzitutto, verificare se i gemelli fossero già morti al momento della nascita o se siano deceduti in un secondo momento. Inoltre, dovranno essere chiarite le circostanze in cui la donna ha partorito, se era sola o se è stata aiutata da qualcuno. Nel frattempo, la polizia sta ascoltando il fidanzato, i familiari e i conoscenti della 24enne.

