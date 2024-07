Sardegna: due turisti scomparsi nel nord dell’isola nel giro di poche ore. Attivate le ricerche

Due persone risultano disperse da ieri nel nord Sardegna. Si tratta di un giovane inglese scomparso nella zona di Luogosanto e un’altra donna anziana scomparsa a Stintino. L’anziana turista italiana in vacanza dispersa a Valledoria è stata invece ritrovata ieri sera. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile sono da ieri impegnati nelle ricerche.

Michael Frison, inglese ma parla benissimo l’italiano

Il ragazzo inglese si chiama Michael Frison, ed è scomparso in Gallura, fra Luras e Luogosanto. A lanciare l’allarme che ha fatto scattare le ricerche la madre. Il giovane potrebbe trovarsi in stato confusionale: alto 1 metro e 70, moro, capelli lunghi, rasati ai lati, la sua prima lingua è inglese ma parla benissimo anche l’italiano. Cristina Pittalis, sua madre, ha lanciato un appello sui social: «Madre lingua inglese, ma parla benissimo l’Italiano», scrive su Facebook. «Io vivo in Inghilterra e sto organizzando per arrivare in Sardegna al più presto, ma ho bisogno di aiuto. La polizia è stata contattata, e sicuramente si stanno attivando per le ricerche, ma il vostro aiuto è cruciale».

Carla Visentin, scomparsa a Stintino

A Stintino si cerca invece Carla Visentin. I familiari, supportati dal comune di Stintino, ne denunciano la scomparsa, in zona Cala Lupo. Da ieri la donna sembra scomparsa nel nulla, ha problemi di salute e difficoltà motorie. È alta un metro e 60 centimetri, di corporatura minuta, vestita con una camicia bianca a fiori, pantacollant chiari e ciabattine. Dal Comune di Stintino si invitano «tutti i cittadini e visitatori di prestare la massima attenzione. Chi dovesse avere informazioni utili o incontrare la signora è pregato di trattenerla con gentilezza e di contattare immediatamente i carabinieri»

