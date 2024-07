Va a fuoco il motore dopo il decollo, atterraggio d’emergenza all’aeroporto Malpensa Berlusconi: le ipotesi sull’incidente

Un aereo Delta decollato dall’aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi per Atlanta è dovuto rientrare in emergenza nello scalo varesino appena venti minuti dopo il decollo. L’avaria, ancora da accertare, sembra essere collegata a un guasto al motore o a un bird strike. Si tratta di un Boeing 767-400 decollato con destinazione Atlanta alle 12.30, per poi virare verso Magenta e passare su Abbiategrasso. In fase di decollo il motore sinistro avrebbe improvvisamente perso la spinta. Da lì, la virata verso il Novarese dove l’aereo ha ripreso la direzione verso nord ed è tornato a Malpensa. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area e il mezzo. Sul velivolo, durante il volo, è uscito del fumo nella zona motore e con l’atterraggio un principio d’incendio sull’aereo ha causato la chiusura della pista 35L-17R. Nessuno dei passeggeri e della squadra a bordo è rimasto ferito.

