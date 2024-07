Arriva il conto ma i turisti non vogliono pagare, scoppia la rissa col ristoratore a Gallipoli – Il video

Non è bastato neanche uno sconto sul conto per calmare gli animi. Le accuse dei turisti sulla cena considerata scadente e troppo cara

Il conto troppo salato sarebbe stata la scintilla che ha scatenato la rissa fuori da un ristorante a Gallipoli tra una gruppo di tursiti e il titolare del locale. La discussione sarebbe iniziata già al tavolo, quando è arrivato il biglietto con il conto. A quel punto i clienti avrebbero iniziato a contestare la qualità del pesce, che secondo loro era scadente e congelato. E poi il vino, che sarebbe arrivato caldo al tavolo. A calmare gli animi non sarebbe bastato neanche il tentativo del ristoratore di abbassare il conto da 265 a 250 euro. In pochi attimi la discussione è degenerata in urla e insulti. Uno dei turisti, che si manteneva a fatica in piedi, ha anche provato a colpire un cameriere. Una donna intanto gli urlava di calmarsi e ha poi detto di voler chiamare la polizia. Altri clienti hanno cercato di calmare i turisti, mentre i passanti osservavano perplessi la scena, ripresa da un altro cliente che sedeva a un tavolo vicino. Al momento non sarebbero state presentate denunce.

Leggi anche: