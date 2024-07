Adele si prepara a una «lunga pausa» dalla musica: «Voglio dedicarmi ad altri progetti creativi»

Adele dice addio alla musica, ma solo per un po’. In un’intervista all’emittente tedesca ZDF, l’artista britannica ha rivelato di volersi prendere del tempo per se stessa una volta finite tutte le date del tour: «Mi prendo una lunga pausa, mi dedicherò ad altri progetti creativi». L’ultimo album di Adele, intitolato 30, è stato pubblicato ormai tre anni fa, nel 2021. Ma da allora la cantante britannica non si è affatto fermata, anzi. Dal 2 al 24 agosto Adele si esibirà in dieci date a Monaco di Baviera, per poi spostarsi negli Stati Uniti, dove suonerà al Colosseum di Las Vegas per altri dieci concerti. Le «residencies» di Adele, così vengono chiamate le serie di concerti fissate dagli artisti nello stesso luogo, vanno avanti ormai dal 2022 e hanno visto la cantante esibirsi in oltre cento date.

Il ritorno in Europa

L’ultima volta che Adele ha suonato in Europa era il lontano 2016. A convincere l’artista britannica a tornare nel Vecchio Continente è stata un’offerta a dir poco allettante: la possibilità di esibirsi in uno stadio pop-up creato su misura per lei, con una combinazione di tribune e aree in piedi che ospita 80mila persone a serata. «Qualche mese fa ho ricevuto una telefonata per una serie di spettacoli estivi. Ero soddisfatta come non mai dei miei spettacoli all’Hyde Park di Londra e della mia residency a Las Vegas, quindi non avevo altri piani. Tuttavia, ero troppo curiosa per non dare seguito e proseguire in questo progetto», ha raccontato Adele in un’intervista all’emittente tedesca ZDF. E poi ha aggiunto: «Non potevo pensare a un modo più meraviglioso di trascorrere la mia estate e concludere questa bellissima fase della mia vita e della mia carriera con spettacoli più vicini a casa durante un’estate così emozionante».

Una nuova attesa per i fan

Una volta concluse le residencies di Monaco e Las Vegas, Adele si prenderà un po’ di tempo per sé prima di tornare a fare musica. Un addio temporaneo a cui i suoi fan sono ormai abituati. Il più recente risale al 2021, quando l’artista britannica spiegò di volersi laureare in Letteratura inglese. «Se non ce l’avessi fatta con la musica, penso che sarei diventata sicuramente un’insegnante», raccontò al The Sun. D’altronde, Adele si è sempre tenuta a debita distanza dai ritmi compulsivi dell’industria musicale contemporanea. Dal 2008 (anno del suo esordio discografico) ad oggi, l’artista britannica ha pubblicato appena quattro album.

In copertina: Adele alla semifinale di Euro 2024 tra Paesi Bassi e Inghilterra, 10 luglio 2024 (EPA/Friedemann Vogel)

