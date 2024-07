Pier Silvio Berlusconi: «Malpensa intitolato a mio padre? Informati a cose fatte, peccato tempi e modi». Sala? «Fa ridere, pensi a Milano»

È soddisfatto Pier Silvio Berlusconi dell’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa dedicata al padre. Ma si dice «infastidito» dalle polemiche di questi giorni che hanno acceso il dibattito attorno alla scelta dell’Enac. Durante la serata di presentazione dei palinsesti di Mediaset per la prossima stagione, si è lasciato andare a qualche commento sulla vicenda. «Noi figli non siamo stati informati se non a cose fatte, ma onestamente poco importa. Chi polemizza oggi vuole fare polemica sulla polemica e mi fa abbastanza ridere per non dire di peggio. Si può dire, “non sono d’accordo e per me Berlusconi politico non lo meritava”, ma polemizzare con questo tono non mi è per nulla piaciuto», dichiara l’ad di Mediaset. Tuttavia, riconosce che le modalità dell’intitolazione non siano state il massimo «nei tempi e nei modi».

L’attacco a Sala

L’ad di Mediaset è poi partito all’attacco del sindaco di Milano, Beppe Sala: Mi ha fatto arrabbiare perché usa la dedica per fare politica. «Scrive a mia sorella sui social, a lui dico “dì se sei favorevole o no”. Non rompere. Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica, pensasse a Milano. Chi si rivolge a mia sorella mi fa veramente ridere. Io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vado dico che Milano è un disastro, traffico, delinquenza, buche», ha concluso Pier Silvio.

I nuovi palinsesti di Mediaset

Bando alle ciance, Pier Silvio ha commentato le novità in arrivo su Mediaset. Nella prossima stagione televisiva, ci saranno diversi cambiamenti significativi nei palinsesti e nei programmi in prime time, sebbene l’ad abbia sottolineato che i cambiamenti non rappresentano una bocciatura per nessuno, ma una normale rotazione dei talenti. Ecco novità principali:

Rete4 : Paolo Del Debbio prenderà il posto di Bianca Berlinguer nell’access prime time a partire da settembre. Del Debbio manterrà anche il suo programma serale Diritto e Rovescio, mentre Berlinguer avrà un nuovo slot in prime time il martedì e la domenica a partire da ottobre.

: Paolo Del Debbio prenderà il posto di Bianca Berlinguer nell’access prime time a partire da settembre. Del Debbio manterrà anche il suo programma serale Diritto e Rovescio, mentre Berlinguer avrà un nuovo slot in prime time il martedì e la domenica a partire da ottobre. Canale 5 : ci saranno importanti concerti evento in prima serata. Andrea Bocelli, Vasco Rossi con i concerti a San Siro, i Pooh e Annalisa saranno protagonisti. Laura Pausini avrà un evento che sarà trasmesso prima su Infinity e poi su Canale 5 nella tarda primavera del 2025. Claudio Amendola intervisterà Vasco Rossi in un evento speciale.

: ci saranno importanti concerti evento in prima serata. Andrea Bocelli, Vasco Rossi con i concerti a San Siro, i Pooh e Annalisa saranno protagonisti. Laura Pausini avrà un evento che sarà trasmesso prima su Infinity e poi su Canale 5 nella tarda primavera del 2025. Claudio Amendola intervisterà Vasco Rossi in un evento speciale. Il Volo : il rapporto con Il Volo è stato rinnovato per altri due anni. La band avrà tre prime serate nella primavera del 2025, altre tre in quella del 2026 e un concerto di Natale.

: il rapporto con Il Volo è stato rinnovato per altri due anni. La band avrà tre prime serate nella primavera del 2025, altre tre in quella del 2026 e un concerto di Natale. Reality show: La Talpa farà il suo ritorno in prima serata su Canale 5, condotto da Diletta Leotta. Questa nuova edizione sarà molto innovativa e sperimentale, con una distribuzione degli episodi prima su Infinity e poi su Canale 5.

