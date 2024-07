Tragedia nel Cuneese, bimba di 7 anni annega nel laghetto del bioparco Acquaviva di Caraglio

Era scomparsa intorno alle 16, poi la scoperta diverse ore più tardi, a oltre due metri di profondità in uno dei laghi dell’area verde del bioparco Acquaviva di Caraglio, nel Cuneese. La bambina di 7 anni, che si trovava nel giardino zoologico con un campo estivo, è stata individuata dall’unità dei sommozzatori che ha perlustrato il laghetto balneabile – al centro del complesso – con un gommone. ma era già in fin di vita. Inutili i tentativi di rianimazione che i soccorritori hanno tentato sul posto. Gli accompagnatori si sono resi conto che la bambina non era più con il gruppo intorno alle 16 e subito è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e anche i carabinieri, per organizzare le ricerche. La sindaca di Caraglio Paola Falco, informata dei fatti mentre si trovava in Provincia, era rientrata per partecipare alle operazioni insieme ai volontari.

Leggi anche: