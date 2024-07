Ambulanza travolta durante un soccorso, feriti 6 operatori. Zaia: «Situazione molto grave»

Due persone sono state ricoverate in codice rosso, le altre quattro in codice giallo. Tra di loro alcuni dell’equipaggio del 118

Sono ricoverati in gravi condizioni gli operatori sanitari travolti da un’auto durante un soccorso lungo a Giaccano, in provincia di Rovigo, lungo la Transpolesana. L’equipaggio di un’ambulanza del Suem 118 stava soccorrendo alcuni automobilisti che erano rimasti feriti in un altro incidente avvenuto poco prima.

L’incidente durante il soccorso

Lo scontro è avvenuto intorno alle 8.30, vicino all’uscita di Menà di Castagnaro, sulla carreggiata in direzione Rovigo. Secondo quanto si apprende, sarebbero almeno sei i feriti, di cui due ricoverati in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento e altri quattro in codice giallo in un altro ospedale della provincia di Rovigo. Durante le operazioni di soccorso, l’uscita di Menà è stata chiusa e le auto dirette verso sud sono state deviate all’esterno della Strada Statale 434 attraverso l’uscita precedente.

Luca Zaia: «Situazione molto grave»

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua preoccupazione per quanto accaduto: «Seguo con apprensione l’evolversi della situazione, che appare molto grave», ha dichiarato, sottolineando la sua vicinanza agli operatori sanitari coinvolti. La situazione resta in evoluzione.

