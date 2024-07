La benda bianca all’orecchio di Donald Trump diventa di moda: «Mettiamola per solidarietà»

La benda bianca all’orecchio di Donald Trump dopo l’attentato potrebbe ispirare una nuova tendenza di moda. Anche come simbolo di solidarietà. A dirlo è il delegato dell’Arizona alla convention repubblicana Joe Neglia, che si è attaccato all’orecchio un pezzo di carta bianca per imitare la fasciatura del tycoon. «Volevo onorare il presidente Trump», ha detto il 63enne residente a Tempe. «Quando è comparso ieri sera, c’era un’incredibile effusione di amore nella stanza. Quando ho visto la benda, ho pensato come avrei potuto mostrare sostegno», ha spiegato. Un collega delegato dell’Arizona, Stacey Goodman, ha visto l’accessorio di Neglia e lo ha imitato, auspicando che altri lo seguano. «Sto aprendo un nuovo terreno nella moda», ha detto.

