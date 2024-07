Valeria Marini in un film con Alec Baldwin, la showgirl torna al cinema con «Il magico mondo di Billie»

Valeria Marini si prepara ad abbandonare il suo solito ruolo allegro e spiritoso per mettersi nuove vesti e interpretare un personaggio cattivo nel film Il magico mondo di Billie, diretto da Francesco Cinquemani. Nel film, che è stato presentato al Taormina Film Festival, Marini interpreta Ortensia, l’assistente del villain Lord Domino. Quest’ultimo è stato, invece, interpretato da Alec Baldwin, che di recente ha evitato un periodo di 18 mesi di carcere dopo l’archiviazione del processo per omicidio colposo. Il cast del film include anche William Baldwin, Elva Trill, Mia McGovern Zaini, Soraya Azzabi e Samuel Kay. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 1 agosto.

Di cosa parla il film

Nella pellicola Lord Domino è un mago che vuole dominare il mondo con l’aiuto di un marchingegno che sfrutta la tristezza dei bambini per diffondere negatività. Tuttavia, spunta il personaggio di Billie, interpretato da Mia McGovern Zaini, una bambina coraggiosa e vivace che ha da poco subito il lutto della madre e che manderà in fumo i suoi perfidi piani. Billie viene rapita da Gregory (interpretato da William Baldwin) e Florence (Elva Trill) che, con l’inganno, le promettono di realizzare ogni suo desiderio, ma in realtà la conducono dal malvagio Lord Domino e dalla sua perfida assistente Ortensia.

