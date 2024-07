Milano, incendio in un appartamento in via Tito Livio: palazzina evacuata, otto intossicati

È di otto feriti, di cui nessuno grave, il bilancio dell’incendio di un appartamento a Milano. Le fiamme sono divampate nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio e hanno causato l’evacuazione dell’intera palazzina, sita in via Tito Livio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e due autopompe dei Vigili del fuoco. L’incendio ha avuto origine in un appartamento al primo piano e ha coinvolto anche l’appartamento di sopra. I fumi hanno invaso anche altre abitazioni provocando diffuse intossicazioni.

Tre persone sono state ricoverate in codice giallo all’ospedale di Niguarda, tre in codice verde al Policlinico, una in codice verde al Fatebenefratelli e un’altra, sempre in codice verde, al Policlinico. Tutti sono stati ricoverati per intossicazione, ad eccezione di una donna di 38 anni, residente proprio nell’appartamento dove è scoppiato l’incendio. Lei ha riportato un’ustione al volto ma è riuscita a scappare in tempo ed evitare conseguenze peggiori. Sedici altri condomini sono stati medicati sul posto. I vigili del fuoco, una trentina in tutto, hanno impiegato più di tre ore per circoscrivere le fiamme e bonificare lo stabile dai gas e dai fumi. L’intervento si è concluso intorno alle 5 di mattina.

