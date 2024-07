«Pronto 112: c’è un cadavere in giardino!», ma era solo addormentato

Quando una coppia litiga, capita che uno dei due prenda il cuscino e vada a dormire sul divano. Ma in piena estate c’è anche chi sceglie il prato, con la possibilità di destare qualche preoccupazione. Succede ad Ancona, nella zona del quartiere Adriatico. Nella mattinata di oggi, venerdì 19 luglio, una donna ha chiamato i soccorsi per avvisarli che «c’era un cadavere nel prato». In realtà, si trattava semplicemente di un giovane che dormiva nel proprio giardino. Dopo un litigio con la fidanzata, l’uomo ha preso con sé un lenzuolo ed è andato a dormire sul prato. Al risveglio, si è ritrovato circondato dagli operatori della Croce Gialla, allertati dai passanti che si erano spaventati nel vedere quel lenzuolo bianco in giardino sotto cui si intravedeva un corpo. Il giovane, in realtà, si era portato il lenzuolo semplicemente per ripararsi dagli insetti.

(foto copertina Dreamstime)

