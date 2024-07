Lutto per Clint Eastwood, è morta la compagna Chrstina Sandera: aveva 61 anni

È morta a 61 anni Christina Sandera, compagna di Clint Eastwood da dieci anni. È stato lo stesso attore e regista, oggi 94enne, a rivelarlo a The Hollywood Reporter. «Christina era una donna adorabile e premurosa, e mi mancherà moltissimo», ha detto Eastwood. I due si erano incontrati per la prima volta nel 2014 al Mission Ranch Hotel di Carmel-by-the-Sea, in California, di proprietà di Eastwood, in cui lei lavorava. Un portavoce della Warner Bros ha spiegato che non saranno fornite ulteriori informazioni sulla morte di Sandera. Una decisione presa per rispetto del dolore del regista.

I due matrimoni di Clint Eastwood

La relazione tra Sandera e Eastwood è iniziata nel 2014, poco dopo il divorzio del regista con la sua seconda moglie, la conduttrice televisiva Dina Ruiz, a cui era legato dal 1996. Prima di lei, Clint Eastwood si è sposato nel 1953 con la modella Maggie Johnson, per poi lasciarsi nel 1964 e divorziare nel 1984.

La riservatezza sulla relazione

Clint Eastwood e Christina Sandera hanno mantenuto il riserbo sulla loro relazione per diversi anni. Lei da molto tempo risiede a Carmel-by-the-Sea, piccolo comune della California con circa 3mila abitanti e di cui il regista è stato sindaco per due anni, dal 1986 al 1988. Sandera ha accompagnato Eastwood agli Academy Awards del 2015 quando American Sniper, film del 2014 diretto proprio dal regista californiano, era candidato a sei premi Oscar. Clint Eastwood, oggi 95enne, ha all’attivo 39 film come regista. Il suo quarantesimo, intitolato Juror No. 2 , è stato annunciato nell’aprile 2023 ed è in fase di post-produzione.

