Andrea Bocelli e Giorgia cantano per la prima volta insieme sul palco «Vivo per lei»: il duetto è da applausi – Il video

Il suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) ha ospitato una serata indimenticabile in onore dei 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Il celebre tenore toscano, in occasione di questo significativo anniversario, ha scelto di condividere il palco con una parata di artisti italiani e di fama mondiale. Da Brian May dei Queen a Elisa, da Eros Ramazzotti a Johnny Depp, da Ed Sheeran a Jon Batiste, fino a Russell Crowe, Plácido Domingo e José Carreras. E ancora: tra i musicisti classici, il pianista Lang Lang ha incantato il pubblico, mentre Zucchero, Laura Pausini e Tiziano Ferro hanno rappresentato la musica italiana. Altre celebrità come Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal e Sofia Carson hanno reso la serata ancora più speciale. Non sono mancati i figli di Bocelli, Matteo e Virginia, e altre punte di diamante della musica classica come Aida Garifullina, Bryn Terfel e Nadine Sierra. Ma uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il duetto di Bocelli con Giorgia sulle note di Vivo per lei, che ha commosso il pubblico. Sebbene i due artisti avessero registrato la canzone nel 1997 per l’album Romanza, non avevano mai avuto l’occasione di esibirsi insieme su un palco.

