Caos informatico, all’aeroporto di Palermo si canta e si balla dopo lo stop dei voli – Il video

Ieri un down informatico ha fermato aeroporti e banche in tutto il mondo. Dopo l’aggiornamento del software di sicurezza Crowdstrike, causa dello stop, ci vorranno almeno 24 ore per ripristinare la regolarità dei voli negli scali internazionali, Italia inclusa. Ieri però, davanti ai voli cancellati, c’è chi non si è perso d’animo. E ha suonato il piano, come il musicista Marcello Cirillo, scatenando l’aeroporto di Palermo e facendo divertire, con grandi classici della musica italiana come Battisti, i turisti rimasti a terra. Le immagini sono diventati virali sui social. «Caos aeroporti, in tutto il mondo un’odissea per i viaggiatori. Ma noi all’aeroporto di Palermo l’abbiamo vissuta così! Grazie ragazzi per i video», commenta su X l’artefice di tutto, Cirillo. Tante le reazioni entusiaste. «Ti ho visto di recente con Demo Morselli a un vostro spettacolo e davvero mi avete regalato due ore di spensieratezza. E in questo video vedo un artista che ama così tanto la musica da donarsi anche in una situazione di disagio per portare allegria», commenta un utente ringraziandolo. «La semplicità di un magnifico artista …zero spocchia grande talento …chapeau», aggiunge un altro follower su X.

