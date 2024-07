Firenze, «passeggia» in mezzo ai binari alla stazione di Santa Maria Novella: treni bloccati con ritardi fino a 90 minuti

Nuovo caos con ritardi pesanti per i treni in partenza dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze. «Nel nodo di Firenze la circolazione ferroviaria è rallentata per un intervento delle forze dell’ordine a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità della sede ferroviaria», spiega la comunicazione data a pendolari e turisti. Un uomo solo ha messo in scacco lo snodo ferroviario, uno dei principali in Italia bloccando di fatto tutti i convogli che accumulano ritardi di 90 minuti. Si segnalano rallentamenti sia per le corse Alta velocità e per la tratta da e per Arezzo e quella che arriva a Borgo San Lorenzo, via Pontassieve. La Polfer sta cercando di rintracciare il passeggiatore non ancora identificato, che ora rischia la denuncia.

(in copertina foto di repertorio Ansa)

