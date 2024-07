Raid di Israele in Yemen, in fumo le raffinerie di Hodeida: «È la risposta alle centinaia di attacchi Houthi dal 7 ottobre» – I video

Diverse esplosioni si sono verificate nel pomeriggio di oggi, sabato 20 luglio, a Hodeida, città portuale nell’ovest dello Yemen, controllata dagli Houthi. Le immagini che circolano sui social media mostrano un incendio di grandi dimensioni e denso fumo nero alzare da una serie di siti nei pressi del porto. Terminata l’operazione, Israele ha ufficialmente rivendicato il raid: aerei da guerra dell’Idf hanno colpito «obiettivi del regime terrorista degli Houthi nell’area del porto di Hodeida in Yemen», ha rivendicato l’esercito israeliano, precisando che si tratta della risposta «alle centinaia di attacchi condotti contro Israele nei mesi recenti». Da dopo il 7 ottobre, in effetti, le milizie sciite Houthi che controlla buona parte dello Yemen hanno lanciato centinaia di droni e missili verso Israele, quasi sempre intercettati o finiti fuori bersaglio. Ieri però uno di quei droni ha bucato le difese dell’Idf e per la prima volta ha fatto un morto e sette feriti quando ha colpito Tel Aviv. Secondo il canale libanese Al Mayadeen, affiliato a Hezbollah, a entrare in azione sarebbero stati caccia israeliani F35, che avrebbero colpito in particolare le raffinerie di petrolio del porto di Hodeida.

L’impatto dell’attacco in Yemen

In un primo momento la tv degli Houthi Al Masirah, nel dar conto degli attacchi, aveva sollevato l’ipotesi che si trattasse di un raid di Usa e Gran Bretagna. Riferimento poi rapidamente cancellato. Secondo il ministero della Sanità del gruppo Houthi i raid su Hodeida avrebbero causato «morti e feriti», in numero al momento non specificato. Si tratta della prima volta che Israele colpisce direttamente in Yemen dall’inizio della crisi regionale il 7 ottobre scorso, con l’eccidio compiuto da Hamas nel sud dello Stato ebraico.

