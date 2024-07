Il benservito al tiktoker che ferma le ragazze e chiede loro di pesarsi. La richiesta: «Ce l’hai la bilancia? Perché ti volevo pesare i co*****i» – Il video

Su TikTok il creator Florin Vitan sta facendo molto discutere perché in un filmato da lui girato invitava alcune ragazze a pesarsi. Nella clip, che risale a giugno, Florin ferma una ragazza per strada. E le chiede: «Per te è importante l’altezza in un uomo?». Lei ignara risponde sì, più volte. A quel punto il tiktoker tira fuori una bilancia e invita la giovane a salirci sopra. Lei dice di no e va via. Lo stesso esperimento viene replicato ad altre, che si indignano. Alcune declinano in modo gentile, altre si arrabbiano: «Col ca**o. Ciao». Sotto al video fioccano i commenti negativi. «Ma che c’entra l’altezza con il peso» E ancora: «Sincera, le ragazze anche troppo gentili». C’è anche chi lo difende: «Florin voleva far capire che un ragazzo sta male se una lo rifiuta per la sua altezza come una ragazza sta male se viene rifiutata per la sua forma fisica».

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Ma non la pensano così alcune ragazze, che hanno intercettato Florin in un locale in Toscana. Una di loro gli chiede: «Ce l’hai la bilancia?». Lui sembra non stare al gioco: «Ce l’ho a casa». Lei lo incalza: «Ah no perché ti volevo pesare i co****i». La scenetta, diffusa anche questa su TikTok da una delle presenti, sta diventando virale sui social. Una sorta di vendetta, che alcuni apprezzano, con commenti come «goduria!» o , riferendosi all’intrepida intervistatrice «una regina». Il diretto interessato per ora non replica. Finora ha ironizzato sulle polemiche partite dal suo esperimento sociale: sul suo profilo TikTok non mancano alcune battute ironiche proprio sul bilancia-gate.

Leggi anche: