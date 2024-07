Treno deragliato a Centola, Trenitalia sospende la tratta verso il Cilento: «Una batosta per il turismo del Sud»

Trenitalia consiglia ai viaggiatori di riprogrammare i loro spostamenti verso il Cilento (Salerno), dato che raggiungere la regione sarà particolarmente complicato. Fino a venerdì, salvo ulteriori imprevisti, la tratta ferroviaria Tirrenica sarà interrotta a causa del deragliamento di un convoglio merci a Centola avvenuto all’incirca due settimane fa. «Una vera mazzata», la definisce il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, «per una terra già afflitta da problemi di comunicazione. È un duro colpo in piena estate, quando c’è da lavorare con il turismo». Per i prossimi quattro giorni, riporta la Repubblica, le famose mete turistiche di Palinuro, Camerota, Ascea, Pollica, Acciaroli e altre località saranno inaccessibili via treno.

Trenitalia offre un rimborso se non vai

Da oggi, chi viaggia da nord dovrà fermarsi a Battipaglia, mentre chi arriva da sud si fermerà a Sapri, con la necessità di proseguire il viaggio in autobus sostitutivi. Trenitalia offre anche un rimborso per chi decide di annullare il viaggio. «Se non vogliamo che la gente abbandoni il territorio, dobbiamo migliorare i trasporti. Attualmente, alcune strade sono impraticabili e il metrò del mare funziona a singhiozzo. La sospensione dei treni aggrava ulteriormente la situazione», incalza il sindaco Scarpitta. Della stessa linea anche il primo cittadino di Pollica, Stefano Pisani, che a sua volta evidenzia le conseguenze negative: «Quest’anno, insieme a Castellabate, avevamo lanciato il progetto “Cilento in treno”, che includeva Frecciarossa e Freccialink per raggiungere la zona con agevolazioni offerte dagli operatori turistici. Questo stop arriva in un momento critico, poco dopo l’avvio del Metrò del Mare».

L’interrogazione parlamentare

Nel frattempo, si mobilita anche la politica con il vicepresidente della commissione trasporti della Camera dei Deputati, Andrea Casu, che ha presentato un’interrogazione Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier, e Daniela Santanchè, ministra dl Turismo. Trenitalia precisa che da venerdì 26 luglio, Frecce, Intercity e treni regionali dovrebbero riprendere gradualmente a circolare sulla tratta Battipaglia-Sapri. Tuttavia, l’offerta di collegamenti tra Campania e Calabria sarà ridotta, e i treni potranno subire ritardi o cancellazioni. Intanto, la Procura di Vallo della Lucania ha aperto un’inchiesta sull’incidente, che ha visto sei carrozze deragliare e danneggiare parte della banchina della stazione di Centola. Alcuni dei container trasportati contenevano materiali pericolosi, e si ipotizza che il sovraccarico del treno merci possa aver causato il deragliamento.

