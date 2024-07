La 20enne trovata morta nel letto del fidanzato, il giallo a Livorno: attesa l’autopsia

Era morta da ore Lisa Colangelo, 20 anni, quando il suo fidanzato l’ha ritrovata senza vita nel letto dopo aver trascorso la notte insieme nella sua casa a Livorno. La ragazza di San Miniato, in provincia di Pisa, faceva l’operaia al confezionamento di una ditta dolciaria, la Biancoforno di Fornacette. Sarà l’autopsia a chiarire che cosa sia successo nella notte tra venerdì e sabato scorso. Al momento, l’ipotesi è che la ragazza possa aver avuto un malore. Il fidanzato aveva scoperto che Colangelo fosse morta solo all’ora di pranzo. Ha chiamato immediatamente il 112, ma le operazioni di rianimazione degli operatori sanitari si sono rivelate inefficaci.

Il ritrovamento del fidanzato

Secondo quanto ricostruito finora, il fidanzato della ragazza ha aperto la porta dell’appartamento agli investigatori, ma non ha saputo fornire spiegazioni sul malore che avrebbe causato la tragedia. La polizia di Stato e la scientifica sono intervenute per indagare e raccogliere informazioni. Il medico legale, insieme ai tecnici forensi, ha effettuato i rilievi necessari. E pare che la vittima fosse morta qualche ora prima dell’arrivo dei soccorsi. La salma è attualmente al cimitero dei Lupi e rimarrà sotto sequestro fino a quando l’autopsia non chiarirà le cause del decesso. Le indagini sono ora nelle mani della Squadra mobile, guidata dal vicequestore Giuseppe Lodeserto. Nel frattempo, gli investigatori hanno ascoltato il fidanzato di Colangelo. La sera della tragedia, la ragazza era andata a dormire a casa sua.

