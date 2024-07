«L’allenatore mi ha colpito in faccia!», le urla della mamma alla partita di pallanuoto giovanile a Milano: nervi tesi dopo la sconfitta

Volano schiaffi alla partita di pallanuoto. Durante il match alla Canottieri Milano, l’allenatore 72enne della Andrea Doria di Genova, sconfitta dagli atleti del Rari Nantes di Trento, ha colpito al volto la madre di uno dei ragazzi della sua squadra. «È stato lui, l’allenatore della squadra di mio figlio. Mi ha colpito in faccia», ha detto la donna di 49 anni. L’episodio si è verificato domenica scorso, 21 luglio, durante le semifinali nazionali Allievi B, categoria Under 16. Il risultato schiacciante dei trentini (13 a 3) ha mandato su tutte le furie l’allenatore della Doria, un nome noto – scrive il Corriere della Sera – nell’ambiente della pallanuoto e che non sarebbe nuovo a reazioni di questo tipo.

L’aggressione

Il mister dei liguri ha prima alzato la voce contro il suo vice e poi contro i suoi giovani atleti. I genitori si sarebbero avvicinati, forse per calmarlo. Ma il coach, su tutte le furie, ha colpito la mamma, 49 anni, di uno dei ragazzi della sua squadra. Alla Canottieri di Milano è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile, ma la lite si era già conclusa. Ora la 49enne avrà tempo fino a 90 giorni per presentare un’eventuale denuncia.

