La spazzatura sulla spiaggia di Malaga non è stata lasciata da una manifestazione ambientalista

Ambientalisti che deturpano la spiaggia ricoprendola di spazzatura. Questo è la denuncia fatta da numerosi utenti sui social condividendo un video in cui si vede la Malagueta – la spiaggia di Malaga – piena di rifiuti.

Post sui social sostengono che il passaggio una manifestazione ambientalista si sia conclusa lasciando la spiaggia di Malaga piena di spazzatura.

L’immondizia sull’arenile viene ripresa in un video.

Ma sulla spiaggia non era passata nessuna manifestazione ambientalista.

La spazzatura è stata trovata in seguito alla notte di San Juan, tra il 23 e il 24 giugno.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui e qui). Nella descrizione si legge:

Malaga – Spagna Il giorno dopo una manifestazione organizzata dagli ambientalisti sulla preservazione dell’ambiente.

I festeggiamenti per la notte di San Juan

Sulla spiaggia delle città andalusa sono state trovate oltre 23 tonnellate di spazzatura per un totale di almeno 14 mila euro di danni. Tuttavia, la vicenda non ha niente a che fare con manifestazioni ambientalista che non vengono menzionate nei numerosi articoli della stampa spagnola che hanno trattato la vicenda. Tra questi, a titolo di esempio: l’emittente radio più seguita in Spagna, Cadena SER; la testata locale La Opinión de Málaga; La Penìnsula; e Málaga Hoy. La spazzatura è stata trovata in seguito ai festeggiamenti per la notte di San Juan, che si celebra tra il 23 e il 24 giugno e per gli spagnoli segna l’inizio della stagione estiva, come riporta un approfondimento culturale del Post.

Conclusioni

Si sostiene che una manifestazione ambientalista abbia lasciato tonnellate di spazzatura sulla spiaggia di Malaga. In realtà, gli ambientalisti non c’entrano. La spazzatura è stata trovata dopo i festeggiamenti per la notte di San Juan, una popolare celebrazione spagnola.

