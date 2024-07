Meches e marijuana, Mattia Santori si rifà il look e racconta la sua autoproduzione di cannabis

Si presenta con un nuovo look Mattia Santori, l’ex leader della Sardine e ora consigliere comunale in quota Partito democratico a Bologna. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, il 37enne sfoggia una nuova chioma bionda ossigenata. Tra i primi ad accorgersi del suo nuovo look c’è Etvrete7, un’emittente tv emiliana, che intercetta Santori a un evento e gli chiede: cosa ne penserebbe se una squadra olandese «con tutti i ragazzi che si fanno le canne in piazza» arrivasse a Bologna? Il consigliere dem con delega al Turismo aggira la domanda non risponde, forse anche per evitare nuove polemiche generate dal suo approccio anti-proibizionista alle droghe leggere.

In una recente intervista a Repubblica, Santori aveva raccontato di avere una piccola coltivazione di cannabis in casa e di aver raccolto quest’anno 60 grammi, frutto di tre piantine. «Mi faccio le canne da quando ho 18 anni», ha ammesso candidamente il consigliere dem. «Poi – continua Santori – un giorno mia sorella è rientrata da Amsterdam e mi ha portato dei semi, li ho piantati e al terzo tentativo sono cresciuti. Insomma, non solo la consumo, ma la autoproduco per uso personale». Un’ammissione grave per Fratelli d’Italia, con il viceministro (anche lui bolognese) Galeazzo Bignami che si è detto «sconcertato dalla sfacciataggine di Mattia Santori».

