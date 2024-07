Selvaggia Lucarelli contro Elisa D’Ospina: «Ha profili fake che la sostengono». Uno di loro smentisce (ma sarebbe la madre)

«Ieri l’influencer e paladina delle curvy Elisa d’Ospina ha mostrato uno screen per far vedere che molto tempo fa l’avevo bloccata». Inizia così l’analisi di Selvaggia Lucarelli che, dopo il caso Chiara Ferragni, analizza alcuni profili stranamente simpatizzanti verso un’opinionista tv in particolare: Elisa d’Ospina. «Sullo screen si nota l’icona di un telefono che squilla mentre si fa lo screen, quattro tacche e un livello basso di batteria. Curiosamente è lo stesso screen che mostra un altro account (fake) che ho bloccato (Lucia Di Venanzio). Curiosamente Elisa d’Ospina e questo fake (Lucia di Venanzio) che fino a ieri aveva come foto profilo l’immagine rubata a una ragazza serba, da giorni attaccano il mio fidanzato accusandolo falsamente di non pagare nei ristoranti», spiega la firma del Fatto Quotidiano. «Come ho potuto constatare negli anni insieme ad altri bersagli noti di questo ed altri fake (i bersagli preferiti: Andrea Delogu, Anna Pettinelli, Giovanni Ciacci e così via), questa Lucia Di Venanzio posta contenuti molto simili a quelli, appunto, degli altri fake che sono per esempio; @ErikaMandorlini @Lorelei07224785, @IsoldeWittenber, @4YMag, @melissaferrone1, @serettosina e @MarinMarzia», aggiunge Selvaggia.

Questi account fake devono essere dei grandi fan di Elisa d’Ospina perché curiosamente hanno le sue stesse antipatie e amano Elisa sopra ogni cosa, invitando anche manager, conduttori e direttori di rete a farla lavorare. pic.twitter.com/kV2C1GKbFf

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 24, 2024

Fin qui l’accusa sembrerebbe esser relegata a una invettiva su X, se non fosse che poi uno degli account in questione ha smentito le accuse di Selvaggia. «Sono viva e vegeta non sono la D’Ospina amo la natura e i miei paesaggi naturali sono quelli che più condivido ciao ciao», spiega Lucia Di Venanzio. O presunta tale.

Perché Selvaggia, analizzando le foto di D’Ospina, ha notato uno scatto. La stessa Lucia sembra essere la donna in posa accanto a Elisa. «È la madre. Che imbarazzo», spiega la firma del Fatto su X condividendo l’immagine.

La versione di Elisa D’Ospina

«È la seconda volta che la signora Lucarelli mi attacca coinvolgendo le aziende per cui lavoro. Se per voi è tutto normale vi dico che normale non è. Io non faccio l’influencer ho altri lavori e il danno che fa postando una foto mia con un’azienda di abbigliamento è enorme», ha commentato l’opinionista. D’Ospina posta diverse stories dove accusa il fidanzato Lucarelli di fare adv nei ristornati in cui mangia. E poi minaccia i followers della firma: «Scatenati i lucarelliani che ora arrivano a offendere. La faccio breve: Annamaria Bernardini De Pace vi aspetta». Finora però, a parte accuse su pezzi della Lucarelli e vecchie foto che le ritraggono insieme, D’Ospina non replica sul Di Venanzio gate. Ma non sembra finire qui. Anche perché sta interessando diversi utenti su X.

Una storia Instagram di D’Ospina

