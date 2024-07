Vieste, incendio a Baia San Felice. Evacuato un residence con 1200 persone – Il video

Non si ferma l’incendio che sta interessando il bosco sovrastante baia San Felice a Vieste così i vigili del fuoco hanno disposto a scopo precauzionale l’evacuazione della vicina Baia dei campi, struttura ricettiva che ospita circa 1200 persone. In azione anche due canadair e un elicottero dei vigili del fuoco oltre ai mezzi impegnati da terra. Le fiamme si sono sviluppate in una zona difficile e sono sostenute dal forte venti. I turisti che non hanno l’automobile vengono trasportati a bordo di barche via mare ed ospitati in una palestra messa a disposizione dal comune. Il sindaco Giuseppe Nobiletti sta seguendo da stamani sul posto l’evolversi della situazione. Baia dei Campi dista circa un chilometro dal punto in cui si è sviluppato l’incendio.

(foto di repertorio Ansa)

