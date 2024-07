Gorizia, lasciano il cane in auto sotto il sole cocente per andare a fare aperitivo: denunciati due turisti

Due turisti stranieri sono stati denunciati dai carabinieri di Gorizia per aver lasciato il loro cane chiuso in auto sotto il sole cocente per poter andare a fare un aperitivo in centro. Grazie alla prontezza di un passante, sono state allertate le autorità che sono intervenute rapidamente, riuscendo così a salvare il cane. Secondo quanto ricostruito, è stato un gesto volontario dei padroni lasciare il cane in macchina con i finestrini leggermente abbassati, convinti che sarebbe stato sufficiente a far star bene il cane. Dopo aver reidratato l’animale, i carabinieri si sono messi alla ricerca dei padroni, durata all’incirca un’ora, che sono poi stati individuati in un locale in centro mentre facevano aperitivo. I due turisti sono stati così denunciati per maltrattamento e abbandono di animale. Nel frattempo, il cane è stato affidato alle cure di un veterinario e trasferito in una struttura di Gorizia che si sta prendendo cura di lui.

Foto di copertina da repertorio

