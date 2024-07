«Me l’hanno offerta al ristorante, non ce l’ho fatta». Salmo compra l’aragosta e la libera nel mare della sua Sardegna – Il video

«Mi sono seduto al ristorante e mi hanno offerto l’aragostona. L’ho guardata negli occhi e niente: l’ho comprata e adesso la liberiamo». Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, condivide su Instagram la liberazione di un’aragosta che, contenuta in una busta, viene poi rilasciata nel mare di Sardegna. L’animale non sembra molto attivo e resta immobile, in acqua: «Che facciamo? Ce ne andiamo? Mi ringrazi dopo», aggiunge Salmo, che spera in una ripresa del crostaceo.

