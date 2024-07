L’Ue sta per multare Meta per Facebook Marketplace: in arrivo 13 miliardi di dollari di sanzione

Secondo le indiscrezioni, la multa potrebbe arrivare per settembre e ottobre per concorrenza sleale

La Commissione europea sta per imporre una multa particolarmente salata a Meta, con una sanzione che potrebbe superare i 13 miliardi di dollari, pari al 10% del fatturato globale dell’azienda nel 2023. Questa decisione è prevista per settembre o ottobre, secondo quanto rivelato da Reuters. Le autorità di Bruxelles avrebbero, infatti, rilevato che Meta ha abusato della sua posizione dominante nel mercato imponendo condizioni commerciali ingiuste ai concorrenti dei servizi di annunci online che pubblicizzano su Facebook o Instagram. In particolare, la Commissione accusa Meta di aver collegato il servizio di annunci Marketplace con la piattaforma principale di Facebook, creando un così un vantaggio sleale per i propri servizi e ostacolando la concorrenza.

Quando arriverà la multa

La decisione della Commissione arriva più di un anno e mezzo dopo che aveva accusato il colosso tecnologico statunitense di aver concesso al suo servizio di annunci classificati, Facebook Marketplace, un vantaggio ingiusto, accorpando i due servizi. La Commissione pubblicherà probabilmente la sua scelta nei prossimi mesi, prima che il capo dell’antitrust dell’Ue, Margrethe Vestager, lasci l’incarico a novembre, anche se i tempi potrebbero ancora slittare, hanno spiegato a Reuters fonti dirette alla vicenda.

