Rai, l’ad Sergio non ha mai chiesto lo spostamento di “Noos” (era contrario e non ne sapeva nulla)

Secondo quanto riporta l’Adnkronos l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio non avrebbe spostato “Noos”, il programma divulgativo culturale a cura di Alberto Angela, dopo gli ultimi ascolti. Il dirigente non era minimamente informato dello stop momentaneo e sarebbe saltato dalla sedia quando lo è venuto a sapere. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Sergio avrebbe ribadito ai dipendenti «la sua contrarietà a scelte che impongono alla Rai di inseguire “soltanto” i risultati dell’audience». E avrebbe detto a più riprese «che l’azienda dovrebbe essere contenta del 5% di un programma come “Noos”».

La spiegazione della Rai: «Noos sospeso per tutelarlo contro Temptation Island»

La Rai, in una nota motivò lo slittamento «per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela». In soldoni per evitare share bassissimi in uno scontro impari con gli ascolti record di “Temptation Island”.

Quando torna Noos in tv

Il format tornerà in onda a partire dal 22 agosto, lo ha assicurato Angela stesso sui social: «Siamo pienamente operativi e al lavoro per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione che andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre. Vi aspetto, quindi, dal 22 agosto per riprendere il nostro viaggio nella conoscenza. Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura».

