Olimpiadi di Parigi 2024, furto alla leggenda del calcio brasiliano Zico. Dal taxi gli fregano la valigia: dentro rolex e contanti per 500mila euro

Le Olimpiadi di Parigi 2024 se possono esser un occasione magica per alcuni possono anche diventare un incubo per altri. Tra questi Zico, ex gloria di Flamengo e Udinese, è stato derubato nella capitale francese. E i ladri sono svaniti nel nulla. Secondo quanto riporta Le Parisien il danno ammonta a circa 500mila euro. Mentre una fonte vicina alle indagini, contattata dall’Afp, sostiene che il danno sia sovrastimato.

Le Olimpiadi da incubo per Zico: spariti rolex e 4mila euro in contanti

La leggenda brasiliana si trovava a Parigi per assistere ai Giochi Olimpici su invito della delegazione verdeoro. Giovedì sera Zico ha lasciato il suo albergo situato nel 19° arrondissement utilizzando un taxi. Aveva con sé una valigetta, che è stata depositata nel bagagliaio del taxi. Sono bastati pochi secondi: il tassista è stato distratto da un complice mentre l’altro ladro ha preso la valigetta prima della chiusura del bagagliaio. All’interno, secondo quanto riporta Le Parisien, banconote (2000 euro e 2000 dollari), e due oggetti di alto valore: un orologio Rolex e un anello, una riviere di diamanti.

