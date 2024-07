L’attacco alle stazioni ferroviarie francesi a poche ore dalle Olimpiadi – Il video

Sncf: problemi per chi viaggia per tutto il weekend

La compagnia ferroviaria di Stato francese (SNCF) ha subito nella notte tra giovedì e venerdì un «massiccio attacco di portata tale da paralizzare» la sua rete di treni ad alta velocità. Il tutto è accaduto a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. «Stiamo deviando alcuni treni sulle linee convenzionali ma dovremo cancellarne un gran numero», ha aggiunto la Sncf in un comunicato stampa, precisando che «questa situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana durante le riparazioni». Il caos si registra soprattutto alla stazione di Parigi Montparnasse. La linea Tgv Sud-est invece non ha problemi. Le squadre di ferrovieri sono sul posto per iniziare le riparazioni, ma il caos dovrebbe durare «almeno tutto il fine settimana».

L’attacco arriva poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2024 a Parigi, mentre molti viaggiatori progettavano di convergere nella capitale. In transito anche un gran numero di vacanzieri. «Tutti i clienti saranno informati via SMS della circolazione dei loro treni», ha detto il gruppo all’agenzia France Presse. Sncf consiglia «a tutti i viaggiatori di posticipare il viaggio e di non recarsi in stazione», precisando nel comunicato che tutti i biglietti sono scambiabili e rimborsabili. A Montparnasse si annunciano forti ritardi su numerosi TGV, in particolare sulla linea ad alta velocità dell’Atlantico verso Tours e Le Mans, «a causa di atti di vandalismo a Courtalain». Per quanto riguarda l’air side, non erano previste interruzioni, ha indicato la Direzione generale dell’aviazione civile.

Il ministro dei Trasporti francese Patrice Vergriete ha detto che tutti gli elementi indicano che questi atti sono premeditati. Ha definito il sabotaggio delle linee ad alta velocita «un’azione criminale scandalosa. “La concomitanza degli orari, delle camionette ritrovate con alcune persone che si sono date alla fuga, soprattutto nel sud-est, indizi di incendio ritrovati sul posto…», questi alcuni degli elementi di premeditazione descritti dal ministro, intervistato da BFM TV. Secondo la SNCF, sono coinvolti 800.000 passeggeri.

