Serena Bortone e lo specchio di Pistoletto: «Ha violato il codice etico, rischia sanzioni»

L’affaire di Serena Bortone e dello specchio autografato da Michelangelo Pistoletto si ingrossa. E ora parla proprio l’artista, che al Fatto Quotidiano propone di tagliare in due lo specchio e assegnarne metà alla conduttrice e metà alla Rai. La storia l’ha raccontata ieri il giornale di Marco Travaglio: in una puntata del marzo 2023 di Oggi è un altro giorno in cui era ospite l’artista di arte povera Bortone si fece autografare uno specchio, che portò poi a casa per esibirlo in salotto. «Non avevo proprio idea che fosse finito in casa da lei», spiega oggi Pistoletto. «Il mio è stato un atto di cortesia nei confronti di chi mi aveva invitato», aggiunge. Poi ricorda che il quadro specchiante originale è stato battuto all’asta per tre milioni e mezzo di euro. Mentre dell’autografo sullo specchio di Bortone Pistoletto non è in grado di ricostruire il valore economico.

Il Terzo Paradiso

L’artista spiega che «il Terzo Paradiso è un concetto, un simbolo che è stato ripreso e replicato centinaia di volte e da tantissime persone diverse. È come la formula di un teorema, quello di Pitagora lo usano tutti, no?». Pistoletto dice che «non si tratta di un disegno originale unico. Certo, tutto poi può essere valorizzato da chi se lo ritrova in mano. Se ci fosse un acquirente interessato a pagare quello specchio, io non potrei mica corrergli dietro. Ma il mio era stato solo un gesto di cortesia, senza malizia». Poi la proposta: «A questo punto, viste le polemiche che ne sono scaturite, ci dovrei pensare. Forse rifiuterei, ma mi dispiacerebbe negarmi e venire meno a un rapporto di simpatia e di affetto. Si potrebbe trovare una soluzione salomonica – nel senso biblico –: dividere lo specchio in due metà, una per Bortone e una per la Rai».

Il codice etico

Intanto la conduttrice è di nuovo nei guai. Perché il codice etico, nel capitolo “regali e atti di cortesia”, specifica che non si possono accettare omaggi superiori al valore di 150 euro. Quelli di valore superiore devono essere restituiti e se questo non è possibile bisogna darne comunicazione all’azienda. «Il fatto che abbia acquistato parecchio valore grazie a un’esibizione di un artista durante un programma Rai cambia tutto. Quella diventa a tutti gli effetti un’opera che andrebbe lasciata a disposizione dell’azienda”, fa sapere una fonte interna. Che però ammette che sul caso specifico non c’è giurisprudenza: «Il fatto che lo specchio sia suo in effetti complica un po’ le cose». L’ipotesi più concreta è che finisca tutto con la donazione dello specchio alla Rai. Anche se il rischio di un audit interno per Bortone rimane.

