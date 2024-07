Trovato morto in casa in un lago di sangue, il giallo ad Ancona: il corpo era dietro la porta di ingresso

Si tratta di un uomo di 42 anni. Sul posto gli agenti della polizia Scientifica per i primi rilievi

Il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato ad Ancona all’interno della sua abitazione. Quando il personale del 118 è entrato nella casa in via Bezzecca ha trovato il corpo in un lago di sangue. Sul posto con gli operatori sanitari anche diverse volanti della polizia di Stato e la polizia Scientifica. Il corpo è stato trovato dietro la porta d’ingresso della casa.

In aggiornamento

Leggi anche: