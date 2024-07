Il capitano della Gdf indagato per molestie a un’allieva della Scuola ispettori de L’Aquila

Altri tre ufficiali trasferiti: non avrebbero fatto nulla per fermarlo

Un capitano della Guardia di Finanza è indagato per molestie dopo la denuncia di un’allieva della Scuola ispettori e sovrintendenti a L’Aquila. L’ufficiale è stato trasferito insieme a tre colleghi. Secondo il racconto della ragazza lui l’avrebbe più volte convocata nel suo ufficio per incontri riservati. La procura militare e quella abruzzese indagano. Gli altri tre sono stati trasferiti perché erano a conoscenza delle molestie e lo avrebbero coperto. I loro nomi sono emersi dall’analisi delle chat su Whatsapp degli allievi della scuola, dove la vicenda era ormai diventata di pubblico dominio. Al momento ai tre non viene contestato il favoreggiamento. Sarebbero già stati acquisiti gli smartphone che contengono le chat incriminate con i messaggi contenenti riferimenti agli episodi. E il resto della storia che vede come vittima la ragazza. Anche lei — che è già stata interrogata — potrebbe essere riconvocata proprio per delineare meglio la vicenda.

