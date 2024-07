Parigi 2024, il brutto errore all’esordio nelle Olimpiadi del Sud Sudan: parte l’inno sbagliato, poi le scuse – Il video

L’emozione dei giocatori in campo era palpabile, occhi chiusi e mani sul petto all’altezza del cuore. La squadra del basket del Sud Sudan si era conquistata per la prima volta nella sua breve storia il pass olimpico nel settembre 2023, vincendo contro l’Angola e diventando la miglior squadra africana alla FIBA World Cup. E così la partecipazione di diritto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un sogno, un orgoglio enorme. Poi però qualcosa è andato storto. Prima dell’esordio nel match contro Porto Rico nel palazzetto è risuonato l’inno sbagliato. Quello del Sudan, da cui il Sud Sudan si è separato al termine di due lunghe guerre civili – tra gli anni Cinquanta e Settanta, e poi dagli anni Ottanta fino alla prima metà dei Duemila – e un referendum che nel 2011 ha sancito la sua indipendenza. Uno smacco, accolto dai giocatori con incredulità e imbarazzo, e dai fischi del pubblico. Gli organizzatori hanno presto interrotto l’esecuzione dell’inno, scusandosi per l’errore, e poi mettendo quello giusto tra gli applausi scroscianti dei presenti. E il Sud Sudan ha ripagato il pubblico con una vittoria per 90-79. Mercoledì 31 luglio affronterà il suo secondo incontro e si troverà davanti gli Stati Uniti.

Leggi anche: